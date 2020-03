Eine erwartete Heimniederlage hat Schlusslicht TV Limbach in der Tischtennis-Regionalliga Südwest am Sonntag kassiert. In eigener Halle unterlag der Aufsteiger dem Ligavierten Salamander Kornwestheim mit 2:9. Die Limbacher bleiben daher mit 0:28 weiterhin ohne Zähler.

Ganz und gar chancenlos waren die Gastgeber in den ersten beiden Doppeln, die jeweils mit 0:3 an die Kornwestheimer gingen. Christian Schleppi/Matthias Hübgen gaben ihr Spiel an David Steinle/David Marekt ab, wie auch Christoph Wagner/Marco Scheid an das Duo Carlos Ishida/Richard Lukascs. Alexander Grujic/Sebastian Kurfer gewannen wenigstens gegen Momcilo Bojic/Felix Schötz bei ihrer 1:3-Niederlage den zweiten Satz.

Limbachs Spielführer Christian Schleppi war im ersten Einzel gegen David Steinle nah dran am Sieg. Nach 9:11,11:9, 2:11 und 11:5 schaffte er es in den fünften Durchgang, den aber Steinle mit 11:4 für sich entschied. Wagner gab sein Spiel mit 1:3 gegen Ishida zum 0:5-Zwischenstand für die Gäste ab. Mathias Hübgen durfte sich dann seitens des TVL über den klaren 3:1-Erfolg gegen Lukacs freuen. Nach der 0:3-Niederlage von Aleksandar Grujic gegen David Marek, fuhr Sebastian Kurfer (3:0 gegen Schötz) den zweiten Einzelsieg für die Limbacher ein. Anschließend verloren Marco Scheid und Christian Schleppi ihre Einzel allerdings mit 0:3. Und nach dem 1:3 von Wagner gegen Steinle im letzten Spiel des Nachmittags war die 2:9-Niederlage des TV Limbach besiegelt.

Am kommenden Wochenende hat der TVL spielfrei, ehe es am 21. und 22. März weitergeht. Zunächst spielt der TV Limbach dann samstags beim TSV Kuppingen. Einen Tag später empfängt der Aufsteiger um elf Uhr in der Schulsporthalle den Tabellenachten TTC Wehrden im Saarderby. „Hier haben wir eine echte Chance auf den ersten Sieg – oder zumindest ersten Punkt“, betont TVL-Spielführer Christian Schleppi.

(ha)