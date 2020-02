später lesen Tischtennis-Regionalliga TV Limbach braucht Punkte gegen Freiburg Teilen

Bisher konnte Aufsteiger TV Limbach in der Tischtennis-Regionalliga Südwest noch nicht punkten. Mit 0:22-Zählern liegt der TVL auf dem letzten Tabellenplatz. Am Samstag empfängt das Team um Spielführer Christian Schleppi um 17.30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Limbach den Tabellensiebten FTV Freiburg.