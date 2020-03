später lesen Tischtennis Mädchen des TV Ixheim im Pfalzpokal-Finale Teilen

Twittern



DieTischtennis-Mädchen des TV Ixheim nehmen am Pfalzpokal-Finale der Altersklasse U15 in Altrip teil. Am Sonntag ab zehn Uhr sind die Teams vom VfL Duttweiler und den TTF Rockenhausen die Gegner. Weil der Tischtennisbezirk Vorderpfalz Nord (Umkreis Ludwigshafen/Frankenthal) keine Mannschaft zum Turnier entsendet, sind nur drei Teams am Start.