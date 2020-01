später lesen Tischtennis-Pfalzmeisterschaft Elena Süs kämpft um neunten Einzeltitel in Serie Teilen

Twittern



Trägt sich Elena Süs vom Damen-Oberligisten TTC Riedelberg bei den Tischtennis-Pfalzmeisterschaften am Sonntag, 9.30 Uhr, in Wörth abermals in die Siegerliste ein? Seit 2014 ist sie im Einzel ungeschlagen, gewann in den vergangenen beiden Jahren zudem Doppel und Mixed.