Eine deutliche Auswärtsniederlage haben die Tischtennis-Frauen der BTTF Zweibrücken in der 1. Pfalzliga hinnehmen müssen. Beim Tabellenzweiten TTV Edenkoben hieß es am Ende 2:8. Lediglich Laura und Anja Molter punkteten für die BTTF gegen die fast in Bestbesetzung angetreten Damen des TTV Edenkoben. sl