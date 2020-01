später lesen Tischtennis Tischtennis: Lilly Lohr schlägt bei Südwestdeutschen auf Teilen

Lilly Lohr aus Zweibrücken, die beim TTC Nünschweiler spielt, nimmt an den Südwestdeutschen Meisterschaften der U 18 am Wochenende in Worms teil. Bei den Mädchen U 18 gibt es vier Qualifikationsplätze für die nationalen Meisterschaften zu erringen.