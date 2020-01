Während es für die Zweibrückerin Lilly Lohr (TTC Nünschweiler) noch ein Turnier zum Lernen war, feierte die zweite Rosenstädterin Isabelle Schütt mit dem zweiten Platz im Einzel der südwestdeutschen Meisterschaften der U18 einen starken Erfolg.

Für Noppenspielerin Lilly Lohr (TTC Nünschweiler), die nach der Abmeldung des Pfalzliga-Damenteams ihres Vereins nunmehr bei den Herren spielt, war nach einem Erfolg in der Gruppenphase gegen die Rheinländerin Alina Gehlbach (TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof ) und zwei Niederlagen das Einzelturnier bereits nach den Gruppenspielen beendet. „In der Jugend wird doch ein anderes Tempo gespielt. Da wird der Ball auch nicht einfach so rüber geschupft, da ist immer was drin im Ball“, erklärte Lohr die Qualitätsunterschiede zwischen der U15 und der U18. Im Mixed schied sie ebenfalls mit Bastian Steeg (TSG Kaiserslautern) an der Seite in der ersten Runde gegen die späteren Sieger Magdalena und Matthias Hübgen (beide TTC Wemmetsweiler) mit 1:3 aus. Auch im Doppel scheiterte sie mit Anika Links (1. TTC Pirmasens) an der Auftakthürde gegen die späteren Turniersieger Meng Li und Larissa Berger (beide TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof) mit 0:3-Sätzen.

Im Einzel der U18-Mädchen wurde Isabelle Schütt vom Damen-Regionallisten DJK Heusweiler Vizemeisterin und verpasste im Endspiel trotz einer 2:0-Satzführung den Sieg. Die ersten beiden Sätze gewann sie noch recht deutlich mit 11:7 und 11:4 gegen Meng Li (TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof), unterlag in den darauf folgenden vier Durchgängen jedoch. Nachdem die Schülerin des Saarbrücker Sportelite Gymnasiums am Rothenbühl in Saarbrücken in der Vorrunde bereits mit Jana Porten vom Regionalligisten TSG Kaiserslautern ihre Mühe hatte und erst mit einem 3:2-Satzsieg gegen sie den Gruppensieg sicherte, gelang Schütt nach Siegen gegen Magdalena Hübgen (TTC Wemmetsweiler) und einem deutlichen 4:0-Satzerfolg gegen Teamkollegin Sarah Badalouf der Einzug ins Endspiel. Im Halbfinale des Doppels scheiterten Schütt/Badalouf überraschend am pfälzischen Duo Jana Porten/Chantal Preis (TSG Kaiserslautern) nach einem 12:14 im Entscheidungssatz. Im Mixed unterlag Isabelle Schütt mit Etienne Opdenplatz (ATSV Saarbrücken) in der ersten Runde.

(bjh)