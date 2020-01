später lesen Tischtennis Tischtennis: BTTF-Frauen befinden sich weiter auf dem absteigenden Ast Teilen

Twittern



Seit Mitte September warten die Tischtennis-Damen der BTTF Zweibrücken in der 1.Pfalzliga auf Zählbares. Auch der Start in die Rückrunde ging gründlich daneben: Am Wochenende unterlagen die Bickenalbtalerinnen Aufsteiger TTC Albisheim zuhause deutlich mit 1:8 und verharren mit 5:15-Punkten auf Rang zehn.