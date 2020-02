später lesen Tischtennis Jugend kämpft um Plätze für Tischtennis-Bezirksrangliste Teilen

Die Bezirksranglisten-Qualifikation im Tischtennis findet am Sonntag ab neun Uhr in Bruchweiler für die U13/U15 und in Waldfischbach-Burgalben für die U18 statt. Wie so oft in den Vorjahren entfallen die Mädchen-Konkurrenzen, da weniger Meldungen eingingen, als überhaupt Qualiplätze vorhanden sind.