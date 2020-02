später lesen Tischtennis-Bezirksliga BTTF-Herren schrammen erneut am Sieg vorbei Teilen

Ohne zwei Stammspieler musste sich die erste Herrenmannschaft der BTTF Zweibrücken am Wochenende in der Tischtennis-Bezirksliga mit einem 8:8 gegen den Vorletzten SV Ruhbank begnügen. Trotz einer zwischenzeitlichen 8:5-Führung reichte es wie schon gegen Höheinöd am Ende nur zu einem Unentschieden.