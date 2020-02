Fußball-Saarlandligisten präsentieren sich vor dem Start in Restrunde gut in Form. Von Markus Hagen

Eine Woche vor dem Start nach der haben die Saarlandligisten FC Homburg II und FSV Jägersburg ihre Form letztmals überprüft. Am Freitagabend setzte sich die U23 des FCH beim pfälzischen Landesligisten SV Hermersberg mit 2:1 durch. Nach einem 0:1-Pausenrückstand drehte Homburg die Partie durch Tore von Alexander Downey und Sayfedine Elkhadem.

Torreicher verlief das Vorbereitungsspiel des FSV Jägersburg am Samstag gegen den SV Steinwenden. Zur Pause führte der FSV durch Alexander Schmieden und Florian Steinhauer mit 2:0. Tim Schäfer erhöhte auf 3:0. Nach dem 3:1-Anschlusstreffer durch Sebastian Schäfer stellte Schmieden den alten Abstand wieder her, ehe der Ex-Jägersburger Carlos Borger an alter Wirkungsstätte mit zwei Treffern in der Schlussphase noch den 4:3- Endstand markierte.

Der FSV Jägersburg startet am Samstag um 15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SV Saar 05 in die Punktrunde der Saarlandliga. Der FC Homburg II tritt am Sonntag um 16 Uhr beim FC Reimsbach an.