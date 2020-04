später lesen Südwestdeutscher Fußballverband SWFV empfiehlt Saison bis August auszusetzen FOTO: Esther Bischoff FOTO: Esther Bischoff Teilen

Der Südwestdeutsche Fußballverband hat in einem Schreiben an die Vereine, die Empfehlung abgegeben, die laufende Spielzeit 2019/2020 bis zum 31. August zu pausieren. Soweit es die staatlichen Verfügungen zuließen, solle die Runde frühestens am 1. September wieder aufgenommen werden, heißt es in dem von SWFV-Präsidenten Hans Dieter Drewitz unterzeichneten Schreiben.