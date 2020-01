SVK-Volleyballer verlieren in Bliesen

Eine Nummer zu groß war Tabellenführer TV Bliesen 2 am Wochenende für die Verbandsliga-Volleyballer des SVK Blieskastel-Zweibrücken. Trotz einer guten Vorstellung musste sich die Truppe um Spielertrainer Alexander Hoffmann mit 1:3 (18:25/15:25/25:17/22:25)-Sätzen geschlagen geben und bleibt Zehnter.

Da aber der direkte Nachbar TV Scheidt am Wochenende überraschend mit 3:0 beim Zweiten Saarwellingen gewann, beträgt der Rückstand auf Platz nein bereits fünf Punkte. Nach einer vierwöchigen Pause geht es für die SVK-Volleyballer in der Liga am 29. Februar mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenachten TV Lockweiler-Krettnich weiter.