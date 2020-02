Bei der Schiedsrichter-Gruppe Homburg standen auf der jüngsten Versammlung für die Positionen des Gruppenobmanns und des Gruppenlehrwarts Neuwahlen an. Der bisherige Gruppenlehrwart Raffaele Veneroso (FFG Homburg) teilte dem Plenum mit, dass er nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren werde. Von Markus Hagen

Die Schiedsrichter-Gruppe Homburg bedankte sich bei ihm für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren. Neuer Lehrwart wurde Marco Niebergall vom FSV Jägersburg, der aber erst noch vom Verbandsvorstand bestätigt werden muss. Außerdem bestätigte die Versammlung Daniel Schmitz vom FC Homburg in seinem Amt. Er geht nunmehr in seine dritte Amtszeit als Obmann der Schiedsrichtergruppe. Diese Position hatte er erstmals im Februar 2014 eingenommen.