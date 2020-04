Der Sportbund Pfalz hat beschlossen, alle seine Präsenz-Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie bis zum Beginn der Sommerferien abzusagen. Dafür bietet der Bund neu eingerichtete „Webinar-Veranstaltungen“ an.

„Schweren Herzens hat sich das Präsidium des Sportbundes in einer Telefonkonferenz-Sitzung am Freitag entschlossen, alle geplanten Präsenzveranstaltungen bis zum 6. Juli, abzusagen,“ so Sportbund Pfalz-Präsidentin Elke Rottmüller. „Das gilt sowohl für die Hauptausschusstagung, die geplanten Sportkreistagungen und natürlich die Präsenz-Aus- und Fortbildungen. Dafür werden wir mit Webinar-Angeboten aufwarten. Unser Olympialager für Tokio wollen wir auf 2021 verlegen. Wir hoffen, dass wir viele der Veranstaltungen im dritten oder vierten Quartal 2020 nachholen können“, informiert die Präsidentin. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle seien online und per Telefon weiterhin erreichbar. Der Besuch in der Geschäftsstelle in Kaiserslautern sei dagegen nicht möglich, so Rottmüller. Ob die Ferienfreizeiten der Sportjugend Pfalz abgesagt werden müssen, stünde noch nicht fest.

Der Sportbund bietet dafür mehrere Veranstaltungen im Internet an. Dies sind Seminare mit den Inhalten „Online Kommunikation“ (9. April, Anmeldeschluss: 7. April), „Das Kommunikationsmedium Facebook“ (16. April), „Mitgliedergewinnung – Erfolgreiche Akquise von Vorstandsmitgliedern“ (vier Teile zwischen dem 16. und 29. April), „Datenschutz im Sportverein“ (21. April), „Instagram-Spezial“ (27. April ) und „Clever argumentieren und überzeugen“ (vier Teile zwischen dem 4. und 7. Mai. Für eine Teilnahme ist ein Computer oder mobiles Endgerät (Tablet/Smartphone) mit stabiler Internetverbindung sowie einem Lautsprecher erforderlich.

Infos und Anmeldungen unter

www.sportbund-pfalz.de