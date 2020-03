Mit dem Ende dieser Saison wird wohl auch die seit 2014 bestehende Spielgemeinschaft zwischen dem SV Wolfersheim und der DJK Ballweiler-Wecklingen Geschichte sein. Letztendlich darüber beraten und entscheiden werden die Mitglieder des SV Wolfersheim in einer Mitgliederversammlung am 21. März ab 14 Uhr im Sportheim.

Gesprächsthema war die mögliche Auflösung bereits am Rande des Fußball-Verbandsligaspiels der SG gegen Hellas Bildstock. Auf der Homepage „scbonline.de“ hat sich der SVW schon dezidiert dazu geäußert, die Spielgemeinschaft zu verlassen. Gleichzeitig teilte der Verein mit, dass die Bezirksligamannschaft, die in der laufenden Saison schon zweimal wegen Personalmangel nicht angetreten war, mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückgezogen wird. „Wir, vom SV Wolfersheim, tun alles, um in der kommenden Saison wieder eine eigenständige Mannschaft für die Kreisliga-A melden zu können“, teilte der Verein weiter mit.

(ott)