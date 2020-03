später lesen Kegelsport SKC Rimschweiler muss sich Komet Rodalben beugen Teilen

Twittern



Gut gestartet und doch verloren. So lässt sich das Spiel des SKC Rimschweiler in der Gemischten Kegel-Klasse West beschreiben. In der Auswärtspartie beim Fünften SKC Komet Rodalben III unterlagen die Gäste mit 1568:1631. Der SKC erwischte einen guten Start und ging zunächst mit 26 Holz in Führung. red