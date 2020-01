später lesen Hallenfußball SG Rieschweiler gewinnt Top 6-Cup Teilen

Die SG Rieschweiler hat am Samstagabend in der Pirmasenser Wasgauhalle das Hallenturnier Top 6-Cup gewonnen. In einem spannenden Finale erzielte der Fußball-Verbandsligist kurz vor Schluss zwei Tore und besiegte den Regionalligisten FK Pirmasens mit 5:4. Dritter wurde die SG VB Zweibrücken/Ixheim, die sich im Spiel um Platz drei mit 3:2 gegen den Stadtrivalen TSC Zweibrücken durchsetzte.