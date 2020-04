Fußball-Verbandsligist SG Ballweiler-Wecklingen hat für die kommende Runde zwei weitere Spieler verpflichtet. „Trotz dieser schwierigen Zeit, in der es sicher wichtigeres als Fußball gibt, ist es uns gelungen zwei talentierte Spieler zu uns zu holen“, erklärt SG-Trainer Peter Rubeck. ski

Aus der A-Jugend des 1. FC Saarbrücken kommt Tim Rottmann, von der U19 des FC Homburg schließt sich Stephan Zimmermann der SG an. Rottmann, der in Zweibrücken wohnt, kann laut Rubeck in der Defensive, aber auch offensiver eingesetzt werden. „Zimmermann ist Außenverteidger.“ Bislang hatte Ballweiler bereits Luca Rau, ebenfalls aus der Homburger A-Jugend, sowie Piero Ortoleva vom SV Rohrbach für die neue Saison verpflichtet.