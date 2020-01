Die Fußballer vom SV Höchen sind neuer AH-Hallenstadtmeister von Bexbach. Im Erbacher Sportzentrum setzte sich der neue Titelträger im Finale souverän mit 8:2 gegen den SV Niederbexbach durch.

Teilgenommen hatten sechs Bexbacher AH-Mannschaften. In der Vorrunde der Gruppe A hatte Niederbexbach Höchen noch mit 4:2 bezwungen und zudem mit 6:1 gegen die SG Frankenholz/Münchwies gewonnen. Durch einen 11:2-Erfolg gegen die SG stieß auch Höchen ins Halbfinale vor. In der Gruppe B wurde der SV Bexbach mit zwei Siegen gegen die DJK Bexbach (7:0) und den ASV Kleinottweiler (6:1) Gruppensieger. Platz zwei ging an den ASV, der die DJK mit mit 4:1 bezwang.

Im ersten Halbfinale setzte sich der SV Niederbexbach mit 3:1 gegen Kleinottweiler durch. Im zweiten Semifinale bezwang Höchen den SV Bexbach mit 5:4.