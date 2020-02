In nur vier Samstagen zum Fußballschiedsrichter

Die Kreisschiedsrichtervereinigung Ostsaar bietet ab dem 29. Februar 2020, 9 Uhr, im Clubheim des SV Bexbach einen Schiedsrichteranwärterlehrgang an. Interessierte können hier zum Schiedsrichter ausgebildet werden. red

Die Vereinigung möchte den heimischen Vereinen die Möglichkeit geben so das vorgeschriebenes Soll zu erfüllen. Vereine erhalten nämlich für Schiedsrichter, die ihre notwendige Spiele und Lehrabende absolvieren 170 €. Wenn sie weniger Schiedsrichter haben, als es vorgegeben wird, müssen sie eine Strafe von 320 € zahlen. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich durch diese Regelung wieder mehr Neulinge einfinden, insbesondere Schiedsrichter mittleren Alters (zwischen 18 und 49) und Frauen werden händeringend gesucht.

An insgesamt vier Samstagen (jeweils von 9 bis 13 Uhr) vermittelt die Vereinigung den Anwärtern das Regelwerk und fragt Regelkentnisse in Tests ab. Um zur anschließenden Abschlussprüfung zugelassen zu werden, ist die Teilnahme an allen Lehrgangsterminen erforderlich. Die Prüfung selbst besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Leistungstest. Die Prüfung darf nur ablegen, wer zu diesem Zeitpunkt mindestens 14 Jahre alt ist!

Der Ostsaarkreis veranstaltet diesen Anwärterlehrgang, alternativ zum „Crash-Lehrgang“ des Verbandsschiedsrichterausschuss vom 14. bis 16.02.2020 in der Sportschule in Saarbrücken an.

Im weiteren Werdegang als Schiedsrichter lernen die Anwärter selbstständig Verantwortung zu übernehmen, verbessern den kommunikativen Umgang mit Menschen und entwickeln dadurch die eigene Persönlichkeit weiter.

Bei Fragen zum Schiedsrichterwesen und für die Anmeldung stehen Klaus Weber, sowie der verantwortliche Lehrgangsleiter Kreislehrwart Sascha Braun zur Verfügung.

Anmeldungen unter oder Interessierte kommen einfach an dem Samstagmorgen vorbei:



KSL Sascha Braun, Höcherbergstr. 132d 66450 Frankenholz, 0157-74374144, sascha_braun@freenet.de; KSO Klaus Weber, Homburger Straße 4, 66424 Homburg, 06848 / 730187, k-weber-homburg@t-online.de