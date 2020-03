Fußball-Saarlandliga: Jägersburg klettert nach 3:0-Sieg in Schwalbach auf Rang drei. Homburg unterliegt in Dilllingen. Von Markus Hagen

Während dem FSV Jägersburg ein perfekter Start nach der Winterpause gelang, hat die erste Euphorie des FC Homburg II einen Dämpfer erhalten. In einem vorgezogenen Spiel in der Fußball-Saarlandliga hat sich der FSV am Mittwochabend beim abstiegsbedrohten FV Schwalbach mit 3:0 klar durchgesetzt. Die U23 der Grün-Weißen musste beim VfB Dillingen hingegen eine 0:1-Niederlage hinnehmen.

„Wir hatten die Partie jederzeit im Griff. Es war ein ungefährdeter Sieg“, erklärte der FSV-Vorsitzende Martin Gehrmann. Bereits nach vier Minuten ging der neue Tabellendritte durch Alexander Schmieden in Führung. Die Lila-Weißen hatten weitere gute Torchancen durch Tim Schäfer, Alexander Schmieden und Steven Simon. Die Schwalbacher hatten praktisch keine nennenswerte Möglichkeit zum Ausgleich. Der FSV, der verletzungsbedingt auf Frederik Ehrmann, Florian Hasemann, Jan Reiplinger und Florian Steinhauer verzichten musste, nutzte in der zweiten Halbzeit seine spielerische Dominanz durch zwei Treffer von Paul Manderscheid in der 54. und 78 Minute zum verdienten Erfolg. Am Sonntag tritt der FSV nun um 16 Uhr beim Tabellenelften SpVgg Quierschied an. Eventuell kann Trainer Tim Harenberg wieder auf Reiplinger und Steinhauer zurückgreifen.

Durch einen Treffer von Osman Gök (47.) verlor die U23 des FC Homburg beim VfB Dillingen am Mittwochabend mit 0:1. Damit verpasste es das Team von Trainer Andreas Sorg sich vom zwölften Platz nach oben zu verbessern. In einem chancenarmen Spiel musste der Dillinger Jan Basenach (43.) nach Foulspiel mit Rot vom Platz. Trotz Überzahl musste Homburg kurz nach der Pause einem Rückstand hinterherlaufen. „Wir hatten nur eine einzige Möglichkeit durch Tim Schneider. Dillingen hätte zweimal erhöhen können. Aber unser Torwart Eric Höh hielt glänzend“, erklärte Sorg. Aus diesem Grund sei der Sieg für Dillingen auch verdient gewesen.

Am Sonntag steht für den FCH II um 15 Uhr ein Heimspiel gegen den Tabellenzehnten SF Köllerbach auf dem Terminkalender. Andreas Sorg hofft auf einen Heimsieg, auf den seine Mannschaft seit dem 10. November des Vorjahres wartet. Damals gewann seine Elf gegen die Spielvereinigung Quierschied mit 1:0. „Wir müssen Lösungen in der Offensive finden und unsere Möglichkeiten nutzen, wenn wir gewinnen wollen“, blickt Sorgs auf die kommende Partie voraus.