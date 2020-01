Die Regionalliga-Keglerinnen von Alle Neune (AN) Dellfeld haben ihr Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenachten KSV Kuhardt deutlich mit 2613:2260 für sich entschieden und halten damit den Anschluss zur Tabellenspitze.

Zwei Punkte trennen die drittplatzierten Dellfelderinnen und Spitzenreiter KV Grünstadt. Treffsicherste AN-Spielerin war Laura Lukas, die 463 Kegel abräumte. Die weiteren Zähler sammelten Lisa Lukas (445), Saskia Drescher (441), Franziska Schlachter (431), Sabina Stöckle (419) und Christine Sprengard (414). Am nächsten Sonntag um 13 Uhr tritt die Mannschaft auswärts beim Neunten SKC Monsheim II an.

Auch die Dellfelder Männer haben in der Landesliga einen starken Heimerfolg gefeiert. Gegen den Tabellenzweiten KG Heltersberg gewann das AN-Team mit 5323:5269 und belegt als Aufsteiger mit ausgeglichener Bilanz (12:12 Punkte) Rang sechs. Den Tagesbestwert erzielte der Dellfelder Dominic Raquet (983 Kegel). Am Samstag um 9.30 Uhr tritt die Mannschaft beim Schlusslicht SKC Monsheim III an.

Die dritte AN-Mannschaft in der Gemischten Klasse West war im Heimspiel gegen Tabellenführer KSV Thaleischweiler-Fröschen derweil chancenlos (1649:1737).