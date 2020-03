später lesen Handball-Frauen Raubtierduell in der Oberliga: SV-Löwinnen gegen die Tiger Teilen

Am Samstag gastieren die Oberliga-Frauen des SV 64 Zweibrücker, um 18 Uhr in der Spiegelbachhalle in Bellheim bei der SG OBKZ. Die sogenannten „Süd-Pfalz-Tiger“ stehen momentan mit 25:13 Punkten auf dem vierten Rang der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und sind somit die direkten Verfolger der Zweibrücker Löwinnen. Von Roman Kuhn