später lesen C-Klasse West Primus Wattweiler mit Arbeitssieg FOTO: maw / Martin Wittenmeier FOTO: maw / Martin Wittenmeier Teilen

Twittern



Auch in den Amateurligen rollt der Ball seit dem Wochenende wieder: Der TuS Wattweiler (hier in den gelben Trikots), der durch den Rückzug des MTV Pirmasens in der Winterpause an die Tabellenspitze der C-Klasse West gerückt war, startete erfolgreich in die Restrunde, tat sich gegen den 13. SV Großsteinhausen II aber lange schwer.