Der PBC Joker Altstadt hat am Wochenende in der Poolbillard-Bundesliga die Chance, den Klassenverbleib klar zu machen. Zunächst wird das Team um Nationalspieler Sebastian Staab am Samstag ab 14 Uhr beim Schlusslicht BSC Neukirchen-Vlyn antreten.