(red) Für die Hornets beginnt mit den Playoffs die wichtigste Zeit des Jahres. Die Spiele sind folgendermaßen terminiert. Der EHC startet im Halbfinale mit einem Heimspiel am Sonntag, 1. März um 18.30 Uhr. red

Ein mögliches Drittes Spiel wäre 14 Tage später um die selbe Zeit.

Sollte es für die Hornets ins Finale gehen, wird freitags gespielt. Das erste Heimspiel in einem möglichen Finale wäre am 20. März um 20.00 Uhr. Ein entscheidendes drittes Spiel würde am 3. April, ebenfalls um 20.00 Uhr in der Ice Arena in Zweibrücken ausgetragen.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es im Arena Shop. Die Preise für die Einzeltickets sind im Vergleich zur regulären Saison geringfügig teurer. Die Dauerkarten sind auch für alle Playoff-Spiele gültig.