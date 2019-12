später lesen LAZ Zweibrücken Silvesterlauf: Paula Götze dominiert Schülerkonkurrenz FOTO: Jan Rio KRause LAZ / Jan Rio KRause FOTO: Jan Rio KRause LAZ / Jan Rio KRause Teilen

Twittern



Beim Silvesterlauf in Saarbrücken am Sonntag hat Paula Götze vom Leichtathletikzentrum (LAZ) Zweibrücken den Schülerlauf über 2,2 Kilometer in ihrer Altersklasse W 15 überlegen gewonnen. In 9:18,1 Minuten kam die Wallhalberin satte 35 Sekunden vor der Zweitplatzierten Anna Mehle vom LC Rehlingen (9:42,9) ins Ziel. red