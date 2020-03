Der 22-Jährige kommt vom TV Hochdorf aus der Dritten Liga in die Rosenstadt und wird das Team von Trainer Stefan Bullacher in der neuen Saison verstärken.

Oberliga-Spitzenreiter SV 64 Zweibrücken hat vor dem kniffligen Auswärtsspiel beim TV Offenbach einen echten Transfercoup gelandet. Mit Tim Götz wechselt ein gestandener Drittligaspieler zu den Löwen. Zuletzt spielte der Rückraumspieler beim TV Hochdorf.

Der erst 22-jährige Götz startete seine Karriere beim Bundesliganachwuchs der Eulen Ludwigshafen und avancierte als Torschützenkönig aller vier Jugendbundesligastaffeln zum begehrten Toptalent der Metropolregion Rhein-Neckar. Das Rennen um die Verpflichtung des aus Wernersberg/Pfalz stammenden Rückraumspielers machte 2016 der ambitionierte Drittligist TV Hochdorf, bei dem Götz in seiner ersten Saison auf Anhieb bester Torschütze wurde. 2019 musste der Bauingeneurs-Student dann einen schweren Rückschlag einstecken: Eine komplizierte Knieverletzung zwang ihn zu einer fast einjährigen Zwangspause. Seit November steht der Spross einer handballverrückten Familie wieder auf der Platte und knüpfte nahtlos an seine starke Leistungen der Vergangenheit an. Obwohl er zwölf Spiele weniger absolviert hat, war er mit 66 Treffern bereits wieder zweitbester Torschütze seiner Mannschaft. So soll es in Zweibrücken für ihn weitergehen.

In der Rosenstadt trifft Tim Götz auf Stefan Bullacher, seinen ehemaligen Trainer aus Hochdorfer Zeiten. „Stefan und ich kennen uns ja schon länger. Ich schätze ihn als Trainer sowohl auf, als auch neben dem Platz. Wir haben bereits in Hochdorf erfolgreich zusammengearbeitet und Stefan hatte immer großes Vertrauen in mich. Dadurch konnte ich bereits in meinem ersten aktiven Jahr eine tolle Drittligasaison spielen. Natürlich hat das in meinen Wechselüberlegungen eine Rolle gespielt“, sagt der Neuzugang. Auch die positive Entwicklung bei den 64ern, die auf allen Ebenen sichtbar sei, ist für Götz ein Wechselmotiv gewesen. „Nach vier sehr schönen Jahren beim TV Hochdorf, hatte ich das Bedürfnis mal etwas Neues auszuprobieren. Das vergangene Jahr war nach meiner Verletzung auch kein einfaches für mich. Der SV64 ist ein Verein, der in vielerlei Hinsicht super aufgestellt ist und optimale Bedingungen bietet. Als Spieler ist es natürlich super vor solchen Zuschauern spielen zu dürfen und ich freue mich schon jetzt darauf.“ Die Spielstätte des SV 64 kennt Götz bisher nur aus Videos. „Auch wenn ich noch nicht persönlich in der Westpfalzhalle zu Gast war, habe ich schon das ein oder andere beeindruckende Video gesehen. Die Verantwortlichen im Verein haben sich seit Dezember sehr um mich bemüht und wir haben tolle Gespräche geführt. Am Ende war es aber eine Entscheidung aus dem Bauch heraus“, gibt der Noch-Hochdorfer Einblicke zu seiner Entscheidung.

Mit der Verpflichtung von Tim Götz ist die Kaderplanung der Löwen nach Informationen der Verantwortlichen noch nicht gänzlich abgeschlossen. Zurzeit befindet man sich in Gesprächen und sucht noch einen weiteren Spieler, um den aktuellen Kader zu verstärken.