Die Fußballer der SG Rieschweiler werden in der kommenden Saison von Patrick Hildebrandt trainiert. Der ehemalige Regionalligaspieler wechselt im Sommer vom A-Klassen-Verein FK Petersberg zum Verbandsligisten.

Die Fußballer der SGR wurden gestern Abend auf der Weihnachtsfeier des Vereins über die Verpflichtung des 36-jährigen Hildebrandt informiert.

Steigt die Mannschaft am Saisonende in die Landesliga ab, kann sich Hildebrandt vorstellen, bei seinem neuen Verein Spielertrainer zu sein. Gelingt der Klassenerhalt in der Verbandsliga, will er sich – zumindest vorerst – auf die Rolle des Trainers konzentrieren.

Bis zum Saisonende wird die um den Klassenerhalt kämpfende Mannschaft weiter von Steffen Sprau und Christian Ohlinger trainiert. Dieses Duo übernahm, nachdem sich der Verein im Sommer nach nur vier Spieltagen von Trainer Dirk Kapitulski als Nachfolger von Björn Hüther getrennt hatte. Die Vorbereitung bei der SGR auf die Restrunde beginnt am Samstag, 18. Januar.