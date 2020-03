Verbandsliga Nord-Ost: 4:2 gegen Aufstiegsaspirant Ballweiler. Schwarzenbach rettet Punkt gegen Jägersburger Reserve. Bliesmengen fährt Arbeitssieg gegen Theley ein.

Palatia Limbach – SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim 4:2 (1:0) Vom Anpfiff weg entwickelte sich das Saarpfalz-Derby zu einem echten Spitzenspiel. Beide Teams agierten mit hohem Tempo und energischem Forechecking, sodass Torchancen im ersten Durchgang Mangelware blieben. Einen Abwehrfehler nutzte Limbachs Torjäger Tim Pommerenke (23.) zur Führung und zum Halbzeitstand. Nach dem Wechsel wurden die Hausherren dominanter, ließen den bisherigen Spitzenreiter nicht so recht zur Entfaltung kommen. Trotzdem gelang den Gästen durch den von Pascal Gherram (52.) sicher verwandelten Foulelfmeter der Ausgleich. Auch die neuerliche Führung der Hausherren durch tim Mohr (58.) glich Cyrill Mario Hamann (60.) postwendend aus. Limbach wollte danach den Sieg, den Carl Maximilian Blug (64.) und wiederum Pommerenke (88.) perfekt machten.

SV Schwarzenbach – FSV Jägersburg II 2:2 (0:1) Die pomadige Spielweise der Hausherren wurde erstmals durch Ibrahim Zaim (28.) bestraft. Auch danach fanden die Hausherren im Homburger Stadtduell nicht zu ihrer gewohnten Stärke. Der FSV kämpfte um jeden Ball, musste aber den Ausgleich durch Christian Zech (63.) um dann neuerlich durch Finn Gröninger (73.) in Führung zu gehen. Als jeder schon mit einem Gästesieg gerechnet hatte, machte Marin Dujmovic in der Nachspielzeit dann doch noch den Ausgleichstreffer, rettete gegen das Schlusslicht am Ende zumindest den einen Punkt.

SV Bliesmengen-Bolchen – VfB Theley 3:0 (0:0) Mit dem Arbeitssieg gegen abstiegsbedrohte Nordsaarländer sprang Bliesmengen-Bolchen wieder an die Tabellenspitze. Die Hausherren taten sich schwer und kamen im ersten Durchgang lediglich zu einem Pfostenknaller durch Oliver Schramm. Nach dem Wechsel wurde „Mengen“ im Samstagsspiel stärker, schnürte den VfB förmlich in seiner Hälfte ein. Schramm (71.) gelang folgerichtig der verdiente Führungstreffer. Als dann die Elf vom Schaumberg ihre Deckung lockerte, eröffneten sich Räume, die durch Jeremy Buch (85.) und Mathias Munz (92.) mit erfolgreich abgeschlossenen Kontern zu Torerfolgen genutzt wurde.