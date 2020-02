Die Zweibrücker Oberliga-Handballer rüsten für die kommende Runde weiter auf. Von Jadran Pesic

„Die Universalwaffe der VT Zweibrücken ist zurück“, so könnte der Handball-Oberligist die Rückkehr von Moritz Baumgart beschreiben. Zwei Jahre lang trug er bereits das Trikot der Saarpfälzer und konnte große Erfolge mit ihnen feiern. Neben dem damals überraschenden Pokalsieg stand Baumgart auch in der Meistermannschaft die den Aufstieg in die 3. Liga schaffte. Danach verließ er die VTZ, um bei seinem Heimatverein TS Rodalben in die Rolle des Spielertrainers zu schlüpfen. Im Sommer ist er nun wieder zurück.

Die 30-jährige Allzweckwaffe hatte vor zwei Jahren nicht unerheblichen Anteil an den Erfolgen, die unter dem damalige Coach Danijel Grgic gefeiert wurden. Bis auf die Position des Torhüters hat der gelernte Rückraumspieler nahezu alle Positionen bei der VTZ inne gehabt. Er schaffte es immer, sich innerhalb kürzester Zeit auf neue Situationen einzustellen und wurde damit zu einem wichtigen Bestandteil der damaligen Erfolgsgeschichte. Seine Rückkehr begründet der Rückraumspieler damit, dass er sich „an der Pfalzliga ein bisschen satt gespielt hat“. „Und da der Abschied von der VTZ damals im Guten verlief, fand ich die Rückkehr direkt interessant“, betont Baumgart. Zudem möge er allgemein Neues – „und das wird eine ganz andere VTZ-Mannschaft mit neuen Trainern. Ich bin selbst gespannt, wie sich das entwickeln wird.“ Trainer Philip Wiese zeigt sich sehr glücklich mit der Verpflichtung seines ehemaligen Weggefährten. „Bei Moritz wissen wir, was wir bekommen. Dass er uns damals nach dem Aufstieg verlassen hat, fand ich sehr schade, konnte aber seine Beweggründe durchaus nachvollziehen. Er wollte sich als Spielertrainer in seinem Heimatverein probieren und ich denke, dass ihn diese Zeit sehr weiter gebracht hat“, sagt Wiese. Er freut sich, dass sie mit „Mo“ einen extrem schnellen Spieler hinzugewinnen, der flexibel auf allen Rückraumpositionen eingesetzt werden kann. Er besteche neben seiner Schnelligkeit insgesamt durch eine gute Physis, die aus ihm auch einen starken Abwehrspieler macht.

Jetzt schließt sich Moritz Baumgart ein zweites Mal den Oberliga-Handballern der VT Zweibrücken an. Von seiner Rückkehr erhofft er sich in erster Linie Spaß und Erfolg mit einem neu aufgestellten Team. Von seinen zukünftigen beiden Trainern schwärmt Baumgart in höchsten Tönen. „Ich weiß, dass beide menschlich und sportlich Vorbilder sind und ich denke, sie werden das Traineramt mit Herzblut ausfüllen. Der Rest wird sich von allein ergeben“, sagt der 30-Jährige. Seine persönlichen Ziele, als auch die mit der Mannschaft, formuliert er wie immer kurz und knapp. Persönlich will er „mit Spaß immer ein Level weiterkommen“. Mit der Mannschaft sieht er von irgendwelchen Platzierungszielen ab, da das seiner Meinung nach wenig Sinn macht. Er hofft auf eine schnelle Findungsphase und eine positive Entwicklung.