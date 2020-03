später lesen Auch im Mai kein Grand Prix Formel 1 verschiebt weitere Rennen Teilen

Twittern



Die Formel 1 muss wegen der Corona-Pandemie auch ihre drei geplanten Mai-Rennen in den Niederlanden, Spanien und Monaco verschieben. Die Rennserie und der Weltverband Fia hoffen nun, dass die Saison „nach dem Mai“ beginnen könne, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. dpa