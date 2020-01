später lesen Tischtennis-Pfalzmeisterschaft Mörsbacher Jörg Krauss Dritter bei Pfalzmeisterschaft Teilen

Twittern



Zwei Akteure des SV Mörsbach traten am vergangenen Wochenende bei den Tischtennis-Pfalzmeisterschaften der Senioren in Germersheim an. Jörg Krauss startete bei den Senioren 40, während Michael Ciolek bei den Senioren 70 an den Start ging.