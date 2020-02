später lesen Landesliga Ost Melori Bigvava bleibt Trainer der SG Blickweiler-Breitfurt Teilen

In sein siebtes Trainerjahr geht nach der Sommerpause Melori Bigvava bei der SG Blickweiler-Breitfurt. Davor war er zudem noch zwei Jahre aktiver Spieler des Landesligisten. In der Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel am Sonntag, 1. März, 15 Uhr, beim SV Furpach gelang zuletzt ein 4:1-Sieg gegen den Bezirksligisten SV Kirkel. Von Wolfgang Degott