Der FV Eppelborn führt die Masterstabelle an. Der SV Bliesmengen und der SC Blieskastel sind am Wochenende beim Turnier in Rohrbach am Ball.

Noch kurz vor dem Jahreswechsel hat der FV Eppelborn die Führung in der Masterstabelle übernommen. Durch den 3:1-Sieg beim Turnier des 1. FC Schmelz im Finale gegen den SV Walpershofen zog der Saarlandligist an Hellas Bildstock vorbei.

Auch die ersten Punkte des neuen Jahres sind bereits vergeben. In einem spannenden Finale setzte sich Gastgeber FV 07 Diefflen im Oberligaduell gegen den SV Röchling Völklingen durch. Nach dem 4:4 nach regulärer Spielzeit behauptete sich der FVD mit 6:5 nach der Verlängerung.

Beim Turnier des SV Losheim feierte der SV Mettlach seinen dritten Sieg in der Qualifikationsrunde zum Hallenmasters am 2. Februar in der Saarbrücker Saarlandhalle. Der Saarlandligist besiegte in einem spannenden Finale den SV Wahlen Niederlosheim mit 8:7 nach Neunmeterschießen. Platz drei belegte Gastgeber SV Losheim vor dem SV Britten-Hausbach.

An diesem Wochenende stehen wieder zahlreiche Qualiturniere auf dem Plan. Beim 11. Teamsports-Cup des SV Rohrbach in der St. Ingberter Ingobertushalle kämpfen 16 Mannschaften um insgesamt 55 Wertungspunkte. Mit dabei sind der Verbandsligist SG Ballweiler-Wecklingen/SV Wolfersheim und dem Landesligisten SC Blieskastel/Lautzkirchen Die Vorrundengruppen in St. Ingbert spielen am Samstag ab elf Uhr. In der Gruppe B ist neben der SG Ballweiler um Trainer Peter Rubeck, auch die Spielvereinigung Quierschied, der SV Rohrbach II und Viktoria St. Ingbert II dabei. Ab 14.45 Uhr sind die Vorrundengruppen C und D. In der Gruppe C wird der SC Blieskastel-Lautzkirchen auf den SV Rohrbach, die SG Hassel und die DJK St. Ingbert treffen. Die besten drei Teams jeder Gruppe spielen am Sonntag ab 13 Uhr in der Zwischenrunde. Es folgen Viertelfinals (ab 16.30 Uhr), Halbfinals (18 Uhr), die Partie um Platz drei (18.50 Uhr) und das Finale um 19.15 Uhr.

„Meine Turnierfavoriten sind der SV Hellas Bildstock und der FV Eppelborn. Bei der SV Elversberg weiß man nie, mit welcher Mannschaft sie in der Halle antreten – sie haben aber auch Außenseiterchancen. Auch den SC Blieskastel-Lautzkirchen sollte man nicht unterschätzen“, sagt Rohrbach Spielausschuss-Vorsitzender Renzo Ortoleva. Die Mannschaften dürfen sich über eine Rundumbande freuen. Die Teams des SV Rohrbach wollen alles geben, sehen sich aber starker Konkurrenz gegenüber. Die Zuschauererwartung liegt bei 400 bis 500 Besuchern.

(ha)