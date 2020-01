Einen starlen Auftritt hat Läufer Lars Klein vom LAZ Zweibrücken beim Jugend-Hallenmeeting in Karlsruhe auf die Bahn gebracht. Der Saalstadter landete bei der U18 ganz oben auf dem Siegertreppchen. red

Wo am Freitag die Weltklasse startet, versuchte zuvor die Jugend ihre Bestleistungen nach oben zu schrauben. Dem LAZ-Läufer gelang das beeindruckend. In 2:05,50 Minuten verbesserte der 16-Jährige seine bisherige Topmarke gegen starke Konkurrenz. Bei den Süddeutschen Meisterschaften in Sindelfingen am übernächsten Wochenende wird Klein allerdings über die längere 1500-Meter-Strecke starten.

Vereinskameradin Paula Götze lief in Karlsruhe in 2:22,28 Minuten ihre bisher beste Hallenzeit über die 800 Meter und war vier Sekunden schneller als noch bei den Rheinland-Pfalzmeisterschaften am Wochenende. Sie will ihre gute Form über die gleiche Strecke in Sindelfingen erneut unter Beweis stellen.

Hannah Schmitz nutzte die schnelle Bahn und lief in 2:30,71 Minuten Jahresbestzeit. Auch sie wird bei den Süddeutschen entweder über die 1500 oder die 800 Meter an den Start gehen.