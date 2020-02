später lesen Basketball-Landesliga VTZ-Basketballer starten Endspurt in Speyer Teilen

Mit dem Rückenwind aus dem Sieg im Topspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II können die Basketballer der VT Zweibrücken in den Schlussspurt der Landesliga Rheinhessen-Pfalz gehen. Für den neuen Tabellenführer, der sich in der laufenden Runde vor allem in der Fremde schwer getan hat, stehen allerdings noch zwei schwere Auswärtsspiele auf dem Programm.