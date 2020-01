später lesen Turnen Neue Kurse bei der VT Zweibrücken Teilen

(red) Die VT Zweibrücken bietet zum Start ins Jahr gleich vier neue Kurse an. Bereits gestartet ist „Allround Fitness“. Kursleiterin Magdalena Lorenz empfängt die Teilnehmer jeden Dienstag um 19 Uhr in der Halle der Herzog-Wolfgang-Realschule plus (Wackenstraße 14). Das Fitness-Workout dauert eine Stunde. red