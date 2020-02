später lesen Kegeln Knapper Auswärtssieg für die Dellfelder Keglerinnen Teilen

(red) Am vergangenen Sonntag waren nur die Dellfelder Regionalliga-Frauen auf der Kegelbahn im Einsatz. Sowohl die Landesliga Herren als auch die Gemischte in der Gemischten Klasse Südwest hatten am Wochenende spielfrei. red