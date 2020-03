später lesen Kickboxen In Runde zwei ist Schluss für Styben Teilen

Da war nichts zu holen für Jakob Styben. Beim Glory 75 in Utrecht musste sich der Zweibrücker Kickboxer am Samstagabend Yousri Belgaroui durch technischen Knockout geschlagen geben. Nach 1:02 Minute in der zweiten Runde beendete der Ringarzt den Kampf, Styben musste die Niederlage mit blutender Nase hinnehmen.