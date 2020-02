später lesen Kegeln SKC Rimschweiler gegen Spitzenreiter chancenlos Teilen

In der Gemischten Klasse West 1 4er hatten die Kegler des SKC Rimschweiler am Wochenende keine Chance gegen den Tabellenführer. Mit 1550:1639 unterlagen die Gastgeber dem KSV AN Thaleischweiler-Fröschen I deutliche. red