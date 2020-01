Gute Platzierungen hat der Kegelnachwuchs des KV Dellfeld am vierten Spieltag der DCU-Jugendrunde erkämpft. Das beste Ergebnis erzielte dabei Sabina Stöckle bei der U18: Mit starken 456 Kegeln sicherte sie den Tagessieg. red

Nach und nach etabliert sie sich in ihrem ersten Jahr in dieser Altersklasse unter den Top-Spielerinnen in Rheinland-Pfalz. Stark spielte auch Mirco Rothhaar (U18) auf. Er kam auf 428 Kegel, was in der Tageswertung Platz sechs bedeutete. Und auch bei den beiden Dellfelder U14-Spieler Leon Brutsch und Maurice Dufour rollte die Kugel gut. Beide kamen auf 359 Kegel, was für die Plätze vier und fünf bedeutete. Für Dufour ist dieses Ergebnis eine neue persönliche Bestleistung. Die jüngste Dellfelder Spielerin, Annabell Raquet (U10), musste krankheitsbedingt pausieren.