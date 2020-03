Lange haben die Regionalliga-Keglerinnen der Fortuna Vollkugel Zweibrücken den Tabellenzweiten SG Mainz/Essenheim ärgern können. Am Ende mussten sich die Gastgeberinnen aber doch knapp mit 2425:2461 Holz geschlagen geben. red/ski

Von Beginn an war jedoch zu spüren, dass Spannung in der Luft lag. Dass es so eng werden könnte, hatte vorher jedoch keine der Fortuna-Spielerinnen geahnt. Die Damen lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf gemäßigtem Niveau. Bis zum letzten Wurf zitterten die Favoritinnen um den Sieg. Doch der letzte Heimkampf der Fortuna Vollkugel ging verloren. Mainz hingegen hält durch die Punkte die Titelchance aufrecht. Beste Fortuna-Punktsammlerin war Manuela Schlachter mit 437 Holz, gefolgt von Carina Eschenbaum (432), Katrin Host (410), Jutta Schmidt (403), Claudia Zobel (387) und Petra Brennemann-Armbrust (356).

Die Fortunen sind nach der Niedelage weiterhin Neunter in der Tabelle. Am kommenden Wocheende haben die Zweibrückerinnen spielfrei und könnte von der SKC Monheim II in der Tabelle überholt werden.