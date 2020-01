später lesen Jugend trainiert für Olympia Helmholtz-Turnerinnen für Landesentscheid qualifiziert Teilen

Zwei Teams waren am Start, eine hat den Sprung in die nächste Runde geschafft. Die Gerätturnerinnen der WK II (14 bis 17 Jahre) des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums haben sich durch den Sieg beim Regionalentscheid des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ in Haßloch am Dienstag das Tickets für den Landesentscheid gesichert. Von Svenja Hofer