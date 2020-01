später lesen Hallenfußball Futsal: Keine Überraschungen bei E- und D-Jugend Teilen

Twittern



Sowohl bei der D- als auch der E-Jugend fanden am Wochenende in der IGS-Sporthalle in Thaleischweiler Qualifikationsturniere für die Endrunde der Fußball-Kreismeisterschaft statt. Keine Blöße gaben sich die favorisierten Mannschaften beim Qualifikationsturnier der D-Junioren für die Hallenkreismeisterschaften im Futsal am 16. Februar in der Zweibrücker Westpfalzhalle.