) Zwölf Homburger Fußball-Mannschaften treten am ersten Wochenende nach dem Jahreswechsel (4./5. Januar) im Erbacher Sportzentrum an, um den Stadtmeister unter dem Hallendach zu ermitteln.

Los geht die Veranstaltung am Samstag um 14 Uhr mit der Vorrunde. Gespielt wird in drei Gruppen mit je vier Mannschaften. In der Gruppe eins sind am Ball: Die Landesligisten Spvgg. Einöd-Ingweiler, SV Kirrberg und die SG Erbach sowie Kreisligist TuS Lappentascherhof. In der Gruppe zwei steckt einer der großen Favoriten, Titelverteidiger FC Homburg, der mit seinem Saarlandligateam antreten wird. Außerdem gehen Bezirksligist SV Beeden, Kreisligist SV Bruchhof und Landesligist SV Reiskirchen an den Start. In der dritten Vorrundengruppe spielen Landesligist SV Genclerbirligi Homburg, Verbandsligist SV Schwarzenbach, Kreisligist SC Union Homburg und Saarlandligist FSV Jägersburg.

Am Sonntag beginnt um 14 Uhr die Zwischenrunde, für die sich die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die beiden besten Gruppendritten qualifizieren. Die beiden Ersten und Zweiten der Zwischenrunde bestreiten ab 18.10 Uhr die Halbfinals. Die Partie um Platz drei findet um 19.10 Uhr statt. Das Endspiel wird um 19.30 Uhr angepfiffen.