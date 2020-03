Saarlandliga: FCH II versiebt zu viele Torchancen. Jägersburg müht sich in Quierschied zu drei Punkten.

FC Homburg II – SF Köllerbach 0:1 (0:0) (mh) Es bleibt dabei, die U23 des FC Homburg vergibt weiterhin ihre Heimspiele. Trotz klarer Überlegenheit verlor das Team von Trainer Andreas Sorg in der Saarlandliga gegen die Sportfreunde Köllerbach mit 0:1. Für den FCH II bereits die siebte Heimniederlage in dieser Runde mit der man auf den 13. Tabellenplatz zurückfällt.

In der ersten Halbzeit scheiterte Sven Sökler (22.) mit einem 18-Meter-Schuss genauso an Köllerbachs überragendem Torhüter Sascha Segarra-Gil, wie auch zwei Minuten später Niklas Doll. In der 27. Minute nutzte Seyfedine Elkhadem freistehend seine Großchance nicht, als er statt abzuziehen einen mitgelaufenen Spieler suchte. In der 55. Minute scheiterte Elkhadem am Köllerbacher Torwart. In der 64. Minute dann die erste Torchance für die Gäste, als Sascha Fess alleine vor Marc Redl auftauchte, dann aber mit seinem Schuss am glänzend reagierenden Homburger Torwart scheiterte. Der FCH vergab durch Tim Schneider die nächste Möglichkeit. Schließlich brauchte sich der FC Homburg dann auch nicht wundern. Andre Rupps (88.) stellte mit dem 1:0-Siegtreffer für Köllerbach den Spielverlauf total auf dem Kopf.

Spvgg Quierschied – FSV Jägersburg 1:2 (0:1) Früher Schock für die favorisierte Elf des FSV Jägersburg: Nach drei Minuten überraschte Lukas Mittermüller die Lila-Weißen und brachte Quierschied mit 1:0 in Führung. Jägersburg brauchte einige Zeit, um diesen Schock zu verdauen. In der zweiten Halbzeit drängte Jägersburg auf den Ausgleich. Es dauerte bis zur 77. Minute, ehe Alexander Schmieden endlich eine der guten Möglichkeiten zum 1:1- Ausgleich nutzte. Jägersburg wollte mehr und wurde zwei Minuten vor dem Spielende mit dem Siegtreffer durch Julian Fricker belohnt. Jägersburg verbesserte sich auf Platz in der Tabelle und liegt nur noch drei Punkte hinter dem neuen Tabellenführer FV Eppelborn.