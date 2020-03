Wegen Corona droht Traditionsveranstaltung erste Absage seit 1974. Organisatoren wollen bis Ende April entscheiden.

Nach den halbwegs überstanden finanziellen Sorgen und der teilweisen Umbesetzung im Vorstand war man beim Homburger Automobilclub noch vor wenigen Tage guter Dinge, was die Zukunft des Vereins und der 47. Ausgabe des Homburger ADAC Bergrennens auf der Käshofer Straße angeht. Doch die motorsportliche Traditionsveranstaltung, die für das Wochenende des 11. und 12. Juli 2020 bei Behörden und Sportbünden angemeldet ist, hängt angesichts der Corona-Pandemie in der Luft.

Kann das Homburger Bergrennen Mitte Juli wirklich stattfinden? Diese Frage soll bis Ende April entschieden werden. Die hinter den Kulissen bereits angelaufenen ersten Vorbereitungen für den Wertungslauf zur Deutschen Automobil-Bergmeisterschaft, dem KW Berg-Cup und weiteren Prädikaten wurden erst einmal auf Eis gelegt. „Bis zu einem gewissen Punkt können wir noch abwarten, wie sich die Lage entwickelt“, sagt Organisationsleiter Sascha Ressmann. „Da die Vorbereitungen neben der Planung auch den vertraglich gebundenen Einsatz finanzieller Mittel in nicht unerheblicher Höhe beinhalten und derzeit nicht abschätzbar ist, ob überhaupt die Durchführung der Veranstaltung möglich ist und damit notwendige Einnahmen zur Gegenfinanzierung erzielt werden können, gibt es einen Punkt, wo die Existenz des Rennens und auch des gesamten Vereins auf dem Spiel steht.“

Auch der erst im vergangenen Herbst an die Spitze gewählte 1. Vorsitzende Andreas Herl verfolgt die dynamische Entwicklung um Covid-19 mit Sorge. „Wir als verantwortungsbewusster Verein können es uns keinesfalls erlauben, unsere Fans sowie die Teilnehmer, die alljährlich aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland zu uns kommen, mit einem unkalkulierbaren Risiko einer Ansteckung mit dem Virus auszusetzen.“ Nicht zu vergessen seien in diesem Zusammenhang die rund 180 Helfer, die Funktionäre des Deutschen Motorsport-Bundes und auch die Bevölkerung der Kreisstadt Homburg und unsere Mitmenschen im Zielort Käshofen. Rennleiter Jürgen Guckert stellt sich die Frage, „ist es überhaupt möglich, in dieser wirtschaftlich bedrohlichen Zeit von Sponsoren und Werbepartnern die benötigten Zusagen zu erhalten?“.

Der Coronavirus macht aktuell vielen globalen, nationalen und regionalen Sportveranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Ein Blick in die anderen Bundesländer verheißt dabei nichts Gutes. „Im hessischen Schotten im Vogelbergkreis ist der 17. Internationale ADAC Bergpreis Schottenring, der vom 24. bis 26. April als Auftakt der Berg-Saison hierzulande stattfinden sollte, bereits abgesagt und auf ein unbestimmtes Datum verschoben worden“, weiß HAC-Pressesprecher und Szenekenner Thomas Bubel. „Das 25. Internationale ADAC Glasbachrennen am 13. und 14. Juni im thüringischen Steinbach bei Bad Liebenstein, deutscher Beitrag zur Berg-Europameisterschaft, wurde zwischenzeitlich ganz abgesagt und auch der DM-Lauf am ersten Mai-Wochenende in luxemburgischen Eschdorf wird in 2020 nicht stattfinden.“

Skeptisch sieht Bubel eine Verlegung des Homburger Bergrennens in den Herbst, das seit 1974 ohne Unterbrechung stattfindet. „Angesichts des gedrängten nationalen und internationalen Terminkalenders bis in den Oktober hinein ist dies wohl kaum realisierbar. Und ob eine Deutsche Meisterschaft, bei der die Punkte über das Jahr gesammelt werden, in diesem Jahr überhaupt zustande kommt, ist in diesen unheilvollen Tagen völlig offen. In nächster Zeit sind für uns und unsere Mitglieder sicherlich essenziellere Dinge wichtiger als der Motorsport, der aber für uns die schönste Nebensache der Welt bleiben wird“.