Handball-Oberliga Herren von SV 64 und VTZ geben sich keine Blöße

Der SV 64 Zweibrücken, souveräner Tabellenführer in der Handball-Oberliga, hat gestern Abend einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Die Löwen gewann das schwere Auswärtsspiel in der gefürchteten „Hölle Süd“ beim TV Offenbach mit 33:25 (18:14).